Pnrr, Mattarella: “Pandemia non ancora sconfitta, proseguire con impegno”

“La pandemia non è stata ancora definitivamente sconfitta, e l’impegno dovrà comunque proseguire anche per accompagnare la ripresa dell’economia e l’azione riformatrice avviate nell’ambito dell’Unione Europea”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, come riporta una nota Ansa.

Pnrr, Mattarella: “Indispensabile un clima di collaborazione e di responsabilità istituzionale”

Nel suo intervento di saluto, il capo dello Stato ha parlato del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza tanto discusso negli ultimi giorni, sottolineando l’importanza di questo strumento: “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza fa parte di un più ampio progetto europeo volto a governare la transizione verso un’economia verde e digitale senza trascurarne le ricadute a livello sociale”.

Una grande sfida, quella che l’Italia è chiamata ad affrontare, per la quale, sostiene Mattarella, ci vorrà “un clima di collaborazione e di responsabilità istituzionale, con l’imprescindibile contributo delle Regioni, in una logica di sistema, a tutela dell’interesse nazionale”.

Intanto il tasso di positività nazionale rimane sullo 0,5%, uguale a quello di ieri. Sono 328 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 16 nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. 927 i nuovi positivi al test. Tutti i dati sono riferiti alle ultime 24 ore.