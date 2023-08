Torna il campionato di Serie C! A meno di un mese all’inizio della stagione regolare previsto per settembre, sono stati delineati ufficialmente i tre gironi del torneo, che presentano alcune variazioni rispetto all’anno precedente. Ecco un’analisi su chi potrebbe emergere come campione e conquistare la promozione in Serie B: i nostri pronostici per la Serie C 2023-2024.

Il girone B è il più competitivo dei tre raggruppamenti?

Partiamo con quello che ci sembra il più equilibrato dei tre gironi. Il girone B ha subito le più notevoli trasformazioni a causa delle retrocessioni e dei cambi di gruppo. Insieme a Cesena e Virtus Entella, sicuramente tra le favorite, troviamo squadre del calibro di Perugia e Spal, recentemente retrocesse dalla Serie B, e Pescara, che arriva dal Girone C.

Davvero difficile immaginare chi potrebbe conquistare la promozione in Serie B, con la Spal che potrebbe essere la formazione più accreditata. Ma l’inserimento del Pescara nel girone spariglia ulteriormente le carte. E attenzione al Perugia, una squadra sempre decisamente temibile.

Pronostici Serie C 2023-2024: chi conquisterà la Serie B nei gironi A e C?

La situazione sembra più aperta nel Girone A, con una serie di squadre che potrebbero avere la possibilità di primeggiare. Squadre come Vicenza e Renate sono solo alcune delle candidate a dominare il gruppo.

Nel girone C, Benevento e Crotone potrebbero emergere come le principali contendenti, ma occhio al Catania, che ha allestito una squadra davvero competitiva, e potrebbe finire davanti a tutti. Gli etnei tornano nel professionismo, cercando di conquistare una pronta risalita.