Il momento dell’asta del Fantacalcio è cruciale e avere tutto sotto controllo è imperativo sia per il presidente della Lega che per ogni singolo fantallenatore. Perché? Analizziamo insieme i motivi, partendo da un presupposto fondamentale: avere dei file Excel per la gestione del Fantacalcio 2023-2024 può darvi una gorssa mano.

Perché segnare ogni dettaglio è importante

In primo luogo, è essenziale per il presidente della Lega, la figura responsabile di registrare le rose su piattaforma. Ogni dettaglio dell’asta deve essere attentamente annotato per assicurare che non ci siano dispute o malintesi successivi.

D’altro canto, ogni fantallenatore ha tutto l’interesse a monitorare i propri acquisti. Fare ciò permette di avere un controllo in tempo reale sul budget disponibile e di valutare strategie e scelte fatte durante l’asta.

Per evitare caos e confusione, la soluzione ottimale è avvalersi di strumenti digitali appositamente progettati per questo scopo. Ed è proprio con quest’idea che vi proponiamo due specifici file Excel per la stagione Fantacalcio 2023-2024.

Il primo, pensato per il presidente della Lega, offre una visione complessiva delle squadre e degli acquisti, rendendo più semplice la gestione dell’asta. Mentre il secondo, studiato per il fantallenatore, permette di monitorare personalmente i propri giocatori e il budget rimanente.