Il momento che tutti aspettavano è ormai arrivato da tempo. Abbiamo da alcune settimane le quotazioni del Fantacalcio 2023-2024. L’elenco completo dei calciatori di Serie A, compresi i loro ruoli e le valutazioni, ci permette di iniziare, finalmente, anche questa stagione.

Alcune anticipazioni sui ruoli dei giocatori più importanti

Felipe Anderson avrà il ruolo di centrocampista; Zaccagni avrà il ruolo di centrocampista; Pulisic avrà il ruolo di centrocampista; Chukwueze avrà il ruolo di centrocampista; Orsolini avrà il ruolo di centrocampista; Gudmundsson avrà il ruolo di centrocampista; Weah avrà il ruolo di centrocampista; Cuadrado avrà il ruolo di difensore; Kvaratskhelia avrà il ruolo di attaccante; Chiesa avrà il ruolo di attaccante.

Ruoli Mantra Fantacalcio.it 2023/2024

Pulisic avrà i ruoli T e A; Danilo avrà i ruoli Dd, Dc, Ds; Chukwueze avrà i ruoli W e A; Calhanoglu avrà i ruoli M e C; Luis Alberto avrà i ruoli C e T; Samardzic avrà i ruoli C e T; Chiesa avrà il ruolo di A; Kvaratskhelia avrà il ruolo di A; Pellegrini avrà i ruoli C e T; Dimarco avrà il ruolo di E.

Quotazioni Fantacalcio 2023-2024: le valutazioni dei calciatori in Serie A

Molte persone sono curiose di sapere chi è il giocatore più quotato: senza sorprese, il titolo va a Victor Osimhen, capocannoniere della stagione precedente. La sua quotazione è di 43, seguito da Lautaro Martinez dell’Inter con 37. Scopri di più sulle valutazioni di altri calciatori di Serie A. Di seguito, gli attaccanti con le quotazioni più alte:

Calciatore quot. FVM/1000 Osimhen 43 436 Lautaro Martinez 37 395 Immobile 32 332 Rafael Leao 31 270 Kvaratskhelia 31 268

Molti si stanno chiedendo come scaricare le quotazioni Fantacalcio 2023-2024 in formato PDF. Vi proponiamo sia la versione Classic che quella Mantra per il vostro team. Per scaricare le quotazioni ufficiali del Fantacalcio in formato PDF per la versione Classic e quella Mantra, basta cliccare sul link fornito e, se lo si visualizza da PC, cliccare sul simbolo del download o fare clic con il tasto destro e selezionare “Salva con nome”.