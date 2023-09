Una nuova puntata di Quarto Grado, quella di stasera, davvero da seguire. Il programma di approfondimento e informazione di Rete 4, sarà trasmesso stasera, 29 settembre 2023, alle 21:20. La conduzione vedrà, come sempre, alla guida Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti a offrire spunti di riflessione e analisi su eventi di attualità e cronaca. Scopriamo tutto sugli ospiti e sulle anticipazioni per questa puntata.

Le anticipazioni sui temi della puntata della trasmissione di Nuzzi e Viero del 29 settembre

La puntata di stasera esplorerà nuovi sviluppi nel caso di Alessia Pifferi, la 37enne accusata dell’omicidio volontario pluriaggravato della propria figlia, Diana, deceduta a soli 18 mesi. Il programma svelerà messaggi inediti e approfondirà le apparenti menzogne della Pifferi, che avrebbe, presumibilmente, lasciato morire la figlia per non perdere il compagno.

L’attenzione sarà rivolta anche al caso di Saman Abbas, la giovane di origine pakistana, scomparsa nel 2021. Il padre, Shabbar, recentemente tornato in Italia, ha fornito una nuova versione degli eventi, sostenendo la propria innocenza.

La scaletta con gli ospiti della puntata di Quarto Grado di stasera

La trasmissione beneficerà degli interventi di vari esperti e ospiti, inclusi Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva, che contribuiranno all’analisi dei casi presentati. La community di Quarto Grado, i “quartograders”, avrà la possibilità di interagire e commentare in diretta via social, mantenendo vivo il consueto dialogo tra il programma e il suo pubblico.

Per chi desidera seguire Quarto Grado, il programma sarà visibile, oltre che su Rete 4, anche in streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Questa opzione permette agli spettatori di seguire la diretta da vari dispositivi come pc, tablet e smartphone, garantendo un’esperienza di visione versatile. Per tutti coloro i quali vogliano seguire la puntata in replica, sarà possibile farlo con lo stesso Mediaset Play, che al termine delle serate mette a disposizione degli utenti le puntate intere dei programmi.