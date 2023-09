Torna il programma cult “Belve”, in onda da martedì 26 settembre alle 21.20 su Rai 2. Dopo il successo delle passate edizioni, il programma condotto da Francesca Fagnani fa di nuovo capolino nei palinsesti, con il suo stile inconfondibile e la sua capacità di raccontare senza filtri. Ecco dove vedere le repliche di Belve 2023 su Raiplay: come riguardare la trasmissione in tv e streaming.

Tra conferme e novità: tutto ciò che dobbiamo aspettarci dal programma di Fagnani

Cinque nuove puntate nelle quali Fagnani si confronterà con ospiti provenienti da vari ambiti, pronti ad accettare la sfida di raccontarsi con onestà e trasparenza. Le prime “belve” a fare la loro comparsa saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino, promettendo dialoghi interessanti e momenti di grande televisione.

Tra le novità di questa edizione, ci sarà uno spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, il rinomato imitatore napoletano che, interpretando una improbabile cartomante, offrirà momenti di leggerezza e divertimento. Inoltre, un “spazio di libera arte” sarà il palcoscenico per attori, comici e personalità dello spettacolo, che regaleranno performance inedite ed esclusive.

Per i fan delle passate edizioni, torneranno anche le incursioni delle “Eterobasiche”, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, con le loro parodie dei “maschi etero basici”, e la tradizionale sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, attesi con trepidazione dal pubblico di “Belve”.

Come riguardare Belve 2023 su Raiplay in replica: dove seguire la trasmissione on demand

Il programma si è distinto come un vero e proprio fenomeno sui social media, raccogliendo, solo la scorsa stagione, 300 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #Belve su TikTok, confermandosi come la piattaforma più amata dal pubblico del programma. “Belve” ha totalizzato quasi 11 milioni di visualizzazioni di contenuti video e 600 mila interazioni su diverse piattaforme come Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, secondo i dati dei Social Content Ratings di Talk Walker.

Per chi desidera riguardare le puntate o per chi se le fosse perse, Belve 2023 è sempre disponibile on demand su Raiplay. Un servizio usufruibile da chiunque sia in streaming su dispositivi come smartphone e pc, ma anche in tv, collegandosi con una Smart TV, o usando un dispositivo come Chromecast o Amazon Fire Stick su una tv tradizionale. Gli appassionati del programma possono anche seguire gli account social del programma su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok per restare aggiornati su tutte le novità e i contenuti esclusivi.