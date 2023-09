Francesca Cesarini è la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023. La giovanissima pole dancer umbra ha conquistato tutti, ancora una volta, con il suo grandissimo talento, la sua tenacia, la sua voglia di fare, trionfando nel programma dedicato ai talenti italiani. Cesarini ha superato in finale la giovane cantante napoletana Flora Donzelli.

La giovane pole dancer ha battuto in finale la cantante napoletana Flora Donzelli

Per Francesca, un’esperienza meravigliosa a Italia’s Got Talent 2023. Nel corso delle Audizioni, la pole dancer ha conquistato i quattro ‘sì’ dei giudici, passando alla fase successiva con il favore della critica e del pubblico. Durante la finale, che si è svolta al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ha eseguito evoluzioni eleganti ed incredibili al palo su “The Top” di Eve McBel, unendo abilmente luci led e musica per creare un’atmosfera onirica. Questa esibizione affascinante le ha fruttato la vittoria della prima manche.

Francesca ha poi affrontato la finalista della seconda manche, Flora Donzelli, una giovane cantante di Napoli che ha stupito il pubblico con la sua interpretazione di “Listen” di Beyoncé. Le due finaliste sono state scelte dalla giuria, ma è stato il pubblico presente a decidere il vincitore attraverso un televoto. Francesca è stata incoronata vincitrice ricevendo un award a forma di stella e un montepremi di 100mila euro.

Chi è la vincitrice di Italia’s Got Talent 2023: il percorso di Francesca Cesarini

Avevamo già parlato di questa ragazza fortissima nel 2021. È stato in quell’anno che, per la prima volta nella sua già fulgida carriera, Francesca Cesarini ha vinto i Mondiali di para pole dance. In quell’occasione l’allora 15enne originaria di Magione, cittadina in provincia di Perugia, trionfò nella categoria PPLD1 al Virtual IPSF World Pole and Aerial Championship 2021, competizione di livello internazionale di pole dance.

Vanto della ASD Plume Academy di Perugia, rappresenta con orgoglio il Lago Trasimeno e l’intera provincia perugina, in maniera decisamente speciale: Francesca, infatti, è stata a lungo l’unica atleta a praticare questa disciplina per la sua categoria.