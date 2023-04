Una nuova app che sta diventando virale tra gli utenti di Instagram e Spotify. Receiptify è un plug-in che prende le migliori tracce di Spotify e le trasforma in uno scontrino, una ricevuta ‘fiscale’, che l’utente può condividere su Instagram. Ma che cos’è, nello specifico, e come funziona? Scopriamo di più a riguardo.

Come funziona Receiptify e come si usa

Receiptify è un sito web e un’app creata da Michelle Lui. La sua creazione è stata ispirata dall’account Instagram @albumreceipts, dove le scalette di album popolari vengono presentate in formato scontrino. Il plug-in si integra con l’account Spotify dell’utente, elencandone le canzoni migliori dell’ultimo mese, degli ultimi sei mesi o anche di tutti i tempi.

Per utilizzare il plug-in, è sufficiente accedere a Receiptify con Spotify, creando uno scontrino basato sui gusti musicali, che riflettono, dunque, il genere più ascoltato e le canzoni preferite. Questa ricevuta può essere scaricata come file PNG da condividere con amici e familiari, una risorsa che ha attirato milioni di utenti in tutto il mondo.

La durata della canzone viene indicata come l'”importo” acquistato, con il nome e l’artista elencati nella descrizione. Sarà anche personalizzato per l’utente, con il suo nome stampato in cima allo scontrino finto. Gli utenti hanno condiviso i propri scontrini su Instagram e altre piattaforme di social media, generando un grande successo.