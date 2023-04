“Sto vivendo una situazione sui social abbastanza surreale: è ormai da un po’ di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti. Messaggi che io definisco di bullismo e di sessismo, due temi che per me sono molto importanti. Voglio lanciare questo messaggio a tutte le ragazze che vivono ogni giorno delle situazioni del genere”. Si apre così il lungo sfogo di Melissa Satta, soubrette protagonista di una love story con Matteo Berrettini, tennista italiano.

Melissa Satta, il suo sfogo: “Non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna?”

Satta ha denunciato il fatto di aver ricevuto numerosi insulti sui suoi canali social, principalmente legati alla sua situazione sentimentale: “Io vengo attaccata per la mia storia personale e sentimentale che sto vivendo. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e sono molto contenta di questo, anche se amo avere la mia privacy”.

Lo sfogo della showgirl: “In questo momento sto vivendo una relazione sentimentale con un’altra persona e voglio provare ad essere felice. Vivo una vita normale fuori dai riflettori. In questi giorni non so per cosa vengo accusata, forse per essere donna e perchè il mio compagno vive un momento difficile lavorativo. Se magari fosse successo dall’altra parte? L’uomo verrebbe colpevolizzato alla stessa maniera?”.