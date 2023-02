Il duca di Sussex Harry e la duchessa Meghan Markle divorziano? Non sembrano davvero placarsi, le voci su una possibile separazione tra i due. Anzi: i rumors che vorrebbero la fine della coppia si susseguono in maniera sempre più insistente.

Harry e Meghan divorziano? I tabloid inglesi raccontano di violenti liti

Secondo quanto riportano diversi media britannici, la coppia (ex) reale potrebbe essere sul punto di rompere. Ad alimentare il fuoco ci sarebbe una clamorosa indiscrezione per cui Re Carlo III avrebbe preparato una buonuscita da 50 milioni di sterline per agevolare l’uscita della Markle dall’orbita della casa reale.

Il piano – superfluo ribadirlo – sarebbe quello di riavvicinarsi e riavvicinare la casa reale a Harry. Al di là di cosa possa pensarne Meghan a riguardo, con la duchessa che avrebbe intenzione di raccontare tutti i retroscena della sua vita con il duca di Sussex in un libro, si parla di un rapporto ai minimi termini. Tanto che alcuni tabloid hanno riportato la notizia per cui a Montecito, in California, dove la coppia vive, sia avvenuto un litigio che avrebbe addirittura richiesto l’intervento della polizia.

Ma cosa ha portato a ciò? Sicuramente, l’atmosfera tesa all’interno della coppia è stata rinfocolata dalla brusca separazione tra Harry e i Windsor. Inoltre, in seguito alla pubblicazione del memoir di Harry, “Spare. Il minore”, Meghan si sarebbe allontanata per diversi giorni perché infastidita dai commenti affettuosi che il marito ha dedicato alle sue ex fidanzate nel libro.

E, chi di libro ferisce, di libro perisce: sarebbe pronta una scottante autobiografia in cui Meghan vorrebbe rivelare tutti i segreti della sua vita accanto a Harry, dal fidanzamento al matrimonio.