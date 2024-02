L’Europa League è senza dubbio uno dei palcoscenici più prestigiosi per i club europei di calcio. Nella stagione 2023-2024, la competizione continua a entusiasmare tifosi e squadre con la sua struttura avvincente e le opportunità di confronto tra club di diversi campionati. Un format che, dalla stagione 2024-2025, sarà interessato da una ‘rivoluzione’. Scopriamo, intanto, qual è il regolamento dell’Europa League 2024.

Come funziona la seconda competizione europea per club

L’Europa League 2023-2024 segue un formato consolidato, che inizia con una fase a gironi e procede con le fasi ad eliminazione diretta fino alla finale. La competizione vede la partecipazione di 32 squadre nella fase a gironi, divise in otto gruppi da quattro. Le squadre si affrontano in partite di andata e ritorno, e le prime due di ogni gruppo avanzano alla fase ad eliminazione diretta. A partire da questa stagione, il terzo classificato di ogni gruppo della Champions League si unisce alla competizione agli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Le regole del torneo stabiliscono chiaramente i criteri di qualificazione, il processo di sorteggio e i principi di gioco. Importante è il fair play finanziario, che assicura l’equità tra i club partecipanti. Le regole sul trasferimento dei giocatori, le squalifiche e le procedure disciplinari sono rigorosamente definite per mantenere l’integrità del torneo.

Regolamento Europa League 2024, le date della competizione

La stagione dell’Europa League si articola in diverse fasi, iniziando con la fase a gironi in settembre e concludendo con la finale in maggio. La fase a gironi si svolge tra settembre e dicembre, seguita dagli spareggi in febbraio. Le fasi ad eliminazione diretta iniziano a marzo, con gli ottavi di finale, e procedono con i quarti ad aprile e le semifinali in maggio, culminando nella finale prevista per la fine di maggio. Queste date sono cruciali per le squadre partecipanti, determinando strategie di gioco e rotazioni dei giocatori.

Regolamento Europa League 2024-2025, come cambia il torneo

Come già accennato, la UEFA ha annunciato importanti modifiche al regolamento dell’Europa League per la stagione 2024-2025. Tra le novità più significative, vi sarà l’introduzione di una fase a gironi allargata, che prevede un maggior numero di squadre partecipanti.

Questo cambiamento mira a incrementare l’esposizione internazionale delle squadre minori e a offrire più opportunità di gioco. Inoltre, si prevedono aggiustamenti al sistema di qualificazione, con l’obiettivo di rendere il torneo ancora più inclusivo e competitivo.