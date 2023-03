Si conclude la stagione 2023 di C’è posta per te, l’iconico programma di Maria De Filippi dei sabato sera italiani. Dopo un autunno decisamente particolare, con la sfida a Sanremo e l’interruzione del programma per una serata per la morte di Maurizio Costanzo, termina anche la ventiseiesima edizione della trasmissione. Ecco la scaletta di C’è Posta per te di stasera, con tutti gli ospiti di fronte alla famosa busta.

La scaletta di C’è Posta per te di stasera: Marco Mengoni e Gerry Scotti di fronte alla busta

Saranno dei volti davvero molto conosciuti, quelli che presenzieranno in studio con Maria De Filippi nella puntata di C’è posta per te di stasera. Ci sarà il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni. Il cantante di Ronciglione, che ha letteralmente spadroneggiato nell’ultimo Festival, è senza dubbio l’ospite più atteso di questa serata. Mengoni, personaggio davvero amato, emozionerà il pubblico di Canale 5, facendosi coinvolgere in una delle storie di stasera.

Ci sarà anche Gerry Scotti tra gli ospiti che comporranno la scaletta di C’è posta per te di stasera. Uno dei volti più popolari e amati della televisione italiana, è noto per la sua stretta amicizia con Maria De Filippi. I due sono legati da un forte legame personale e professionale. In particolar modo, Scotti è stato accanto a Maria in occasione della scomparsa di Maurizio Costanzo, dimostrandole conforto e sostegno in un momento così doloroso.

Scopriremo solo in diretta quali saranno le storie che coinvolgeranno direttamente Mengoni e Scotti. A consegnare l’invito sono i postini di C’è posta per te: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi. La regia è di Paolo Carcano.