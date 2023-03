Sarà un’altra puntata da non perdere, quella di Verissimo di oggi. Tanti gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 11 marzo, piena di contenuti da seguire. Vediamo insieme, dunque, alcune anticipazioni sulla trasmissione, con la scaletta di Verissimo di oggi e il novero degli ospiti.

Gli ospiti che compongono la scaletta di Verissimo di oggi: alcune anticipazioni

Continua il seguitissimo programma di Silvia Toffanin, che anche per questo sabato 11 marzo intervisterà tanti ospiti in studio tra personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. La puntata di oggi viene aperta da Piero Chiambretti, che presenta il suo nuovo programma televisivo intitolato “La tv dei 100 e uno”. Successivamente, vedremo ospiti come l’attore turco Uğur Güneş, protagonista della serie televisiva Terra amara, l’attore e regista Franco Nero, la cantante Syria e la modella Madalina Ghenea.

Non solo loro tra gli ospiti della scaletta di Verissimo. Saranno in studio anche Nino D’Angelo, che racconterà alcuni degli spaccati della sua vita privata, oltre che della sua carriera musicale. Si parlerà della sua vita da nonno e la sua occupazione lontano dal jet-set.

E, se Marco Mengoni sarà ospite di C’è posta per te, con l’ultima puntata della trasmissione di Maria De Filippi che vedrà il vincitore di Sanremo 2023, un’altra concorrente in gara all’Ariston sarà da Silvia Toffanin. Si tratta di Giorgia, che torna su Canale 5 per parlare della sua vita privata e del suo tour prossimo alla partenza. Inoltre, l’attrice Anna Pettinelli e infine Paola Caruso, che ha raccontato del difficile momento che ha vissuto a causa della salute del figlio.