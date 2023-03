Con le sue vignette dà ulteriore carattere a un programma davvero particolare come Propaganda Live, animato a suon di animazioni, disegni a sfondo satirico, con spesso protagonisti politici come Salvini e Meloni. Stiamo parlando di Makkox, il fumettista della trasmissione. Scopriamo di più sulla sua biografia, la sua carriera e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il fumettista di Propaganda Live: la sua biografia e la sua carriera

Makkox è il nome d’arte di Marco Dambrosio, un disegnatore e satirista italiano, nato a Formia il 30 agosto 1965. Ha iniziato la sua carriera come disegnatore per diversi giornali e riviste in Italia, tra cui La Repubblica e L’Espresso. Ha anche pubblicato diversi libri di satira politica e sociale, tra cui “La fine del mondo”, “La vera storia d’Italia” e “I tormentoni dell’anno”.

Stando alle informazioni di cui siamo in possesso, l’altezza del fumettista di Propaganda Live si aggira intorno al metro e ottanta centimetri.

Makkox a Propaganda Live oggi, le vignette su Salvini e Meloni e altri

Come anticipato, è con le vignette che propone a Propaganda Live che Makkox è diventato famoso. Il fumettista è infatti noto per le sue illustrazioni vignette politiche e sociali, che spesso affrontano argomenti controversi e attuali in modo satirico e ironico. Grazie ad alcune di esse ha guadagnato una grande popolarità in Italia grazie al suo umorismo tagliente e alla capacità che, secondo i suoi fan, ha nel cogliere l’essenza dei temi più importanti della società contemporanea. Ecco alcune delle sue vignette.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Propaganda Live (@welikeduel)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Propaganda Live (@welikeduel)

Makkox ha una moglie, una compagna, dei figli? News sulla sua vita privata

Se per la sua vita pubblica possiamo sapere qualcosa, della vita privata di Makkox non sappiamo davvero molto. Non siamo a conoscenza, infatti, di una sua eventuale relazione, e non sappiamo, dunque, se abbia una compagna, una moglie e dei figli. Una curiosità è che conosce l’autore di Strappare Lungo i Bordi, Zerocalcare, serie che ha spopolato su Netflix.