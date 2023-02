Ci siamo: è tempo del Festival di Sanremo 2023. La competizione canora prenderà il via martedì 7 febbraio con la primissima serata in diretta dall’Ariston. Ma quali saranno i cantanti in gara? Vediamo insieme la scaletta della prima serata di Sanremo 2023, con tutti i big che vedremo esibirsi per primi.

Tutto pronto per il debutto del settantatreesimo Festival della Canzone Italiana

È ormai tutto pronto per la prima serata di Sanremo 2023. Un Festival, questo, che sarà come sempre seguito da milioni di italiani, e che promette davvero grande spettacolo. A cominciare dai cantanti in gara, che daranno il via alla competizione sullo storico palco dell’Ariston.

Ad Amadeus il compito di appassionare, ancora questa volta, tutti gli italiani, desiderosi di assistere alle esibizioni dei cantanti in gara, ma anche a quelle degli ospiti in studio. Con l’aggiunta del Fantasanremo, a tenere banco anche per questa edizione.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2023

La scaletta della prima serata di Sanremo 2023 è stata pubblicata da “Sorrisi e Canzoni”, che ha diramato l’ordine di apparizione dei cantanti di martedì 7 febbraio.

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Gianmaria – “Mostro”

Mr. Rain – “Supereroi”

Marco Mengoni – “Due vite”

Ariete – “Mare di guai”

Ultimo – “Alba”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Olly – “Polvere”

Colla Zio – “Non mi va”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

La lista dei cantanti della prima serata in ordine alfabetico: qui i cantanti non sono ordinati, dunque, in base alla loro uscita sul palco.