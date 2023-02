Tornano a sfilare i cantanti di Sanremo: dopo gli anni delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid, fa di nuovo capolino un appuntamento molto gradito a tutti gli appassionati del Festival della Canzone Italiana. Ecco dove vedere in diretta streaming il Green Carpet di Sanremo 2023, con la sfilata dei cantanti in gara.

Dove vedere il Green Carpet di Sanremo 2023 in diretta streaming

Tutto tutto pronto a Sanremo per il 73esimo Festival della Canzone Italiana. Come sempre c’è tantissimo fermento a quello che potremmo tranquillamente definire come l’evento televisivo dell’anno. Mentre aspettiamo la prima serata del Festival, possiamo registrare il gradito ritorno della sfilata dei cantanti in gara sul Green Carpet di Sanremo 2023.

I big che saranno in gara nella kermesse canora, come tradizione sanremese vuole, hanno sfilato sul tappeto verde di fronte all’Ariston. Green non a caso: un richiamo evidente alla sostenibilità, che si annuncia come una delle tematiche principali di questa edizione della competizione canora.

Nonostante non ci sia una copertura tv per questo evento, sono diverse le testate giornalistiche locali che hanno scelto di trasmettere il Green Carpet 2023 in diretta. È dunque possibile seguire la sfilata dei cantanti in streaming grazie al portale “Sanremonews.it”, che ha proposto, in diretta sulle proprie pagine Facebook, la trasmissione dell’evento.