Sta per arrivare Spotify Wrapped 2022, il riassunto dell’anno musicale degli utenti di una delle principali piattaforme di streaming audio conosciute. Una delle novità maggiormente attese da chi usa Spotify ogni anno è dunque sul punto di spuntare fuori. Ma vediamo insieme quale potrebbe essere la data di uscita e dove trovare un predictor con le statistiche dell’anno musicale.

Il predictor con le Spotify Stats per scoprire di più

Tutto pronto, dunque, per l’uscita di Spotify Wrapped 2022. Si tratta del riassunto dell’anno musicale di Spotify, ovvero la raccolta di brani e artisti più ascoltati da un utente durante l’anno. Un momento davvero atteso da tutti, tanto che i più ‘fanatici’, quando si avvicina la possibile data di uscita, calibrano bene i loro ascolti per capire cosa potrà venir fuori da questo riassunto.

Un buon modo per capire come sarà il nostro Wrapped è quello di connettersi a uno dei siti predictor delle stats di Spotify come ad esempio Stats for Spotify, uno dei siti più utilizzati in materia. In questo modo potremo avere degli spoiler circa quanto potrebbe darci il Wrapped di quest’anno.

Quando esce Spotify Wrapped 2022? La possibile data di uscita

“Preparati per un’esperienza unica e personalizzata che ti farà rivivere il tuo anno insieme alla musica e ai podcast che hanno definito il tuo 2022. Continua ad ascoltare su Spotify e ti avviseremo quando sarà pronto.

Fino ad allora, rivivi qui Wrapped 2021”.

Questo l’avviso che compare sul portale ufficiale di Spotify Wrapped. Ma quando esce questo Spotify Wrapped? Per capire la data di uscita del riassunto dell’anno potrebbe essere tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre, il periodo in cui è uscito il Wrapped 2021 e quello in cui, dunque, potrebbe comparire il 2022. Ma c’è chi vocifera che addirittura l’app avrebbe ‘stoppato’ la raccolta già a ottobre. Staremo a vedere.