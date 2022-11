Torna uno degli show comici più amati della tv italiana. Zelig 2022 è pronto a divertire il pubblico del Teatro Arcimboldi di Milano con i suoi attori comici, in diverse date, a partire da lunedì 7 novembre. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, storici volti del programma, sono pronti ad accogliere il pubblico, che da giorni dà la caccia ai biglietti.

Comici Zelig 2022: chi sono, il cast al completo

Tanta attesa per il ritorno di quello che è senza dubbio uno degli show più longevi della televisione italiana. Zelig 2022 torna con un parterre di comici davvero notevole. Ci saranno, nei primi appuntamenti, Leonardo Manera, Dado, Max Angioni, Senso d’Oppio, Vincenzo Albano. Nelle serate successive, invece, spazio a Annamaria Barbera, Teresa Mannino, Roberto Lipari, Raul Cremona, Antonio Ornano, Teo Teocoli e altri volti noti.

Non ci saranno, però, solo comici famosi. Come spesso accade, infatti, Bisio e Incontrada si circonderanno anche di volti nuovi. Tanti, infatti, i giovani comici che si alterneranno sul palco del Teatro Arcimboldi, scelto per le serate. Sarà dunque interessante vedere chi saranno, e se avranno il talento per divertire il pubblico.

Dove acquistare i biglietti per il teatro Arcimboldi

Ecco le date degli spettacoli di questo Zelig 2022.

Lunedì 7 novembre 2022 – ore 21

Martedì 8 novembre 2022 – ore 21

Venerdì 11 novembre 2022 – ore 21

Sabato 12 novembre 2022 – ore 21

Mercoledì 16 novembre 2022 – ore 21

Giovedì 17 novembre 2022 – ore 21

I biglietti per tutti gli spettacoli di Zelig 2022 erano venduti sul portale Ticketone. La piattaforma è il distributore ufficiale per quanto concerne questa edizione dello show comico. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, l’evento ci risulta sold out.