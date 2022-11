Abbiamo la data di uscita del film da non perdere dedicato al Milan 2003-2007. Stavamo bene insieme sarà disponibile su Dazn a partire dal 9 novembre, in streaming e in diretta tv. La pellicola, uscita al cinema nella maggior parte degli UCI Cinemas e dei cinema di The Space Cinema sparsi sul territorio italiano, è attesa dai tifosi del Diavolo, e non solo.

Quando esce Stavamo bene insieme su Dazn: la data di uscita ufficiale

Stavamo bene insieme è il docufilm che celebra le grandi notti europee del Milan di Carlo Ancelotti. La pellicola si concentra sull’aspetto umano più che su quello sportivo di quella che è senza dubbio una delle più grandi squadre degli ultimi vent’anni.

Nell’occhio di Molinari, regista del film, Alessandro Nesta, Andrea Pirlo, Rino Gattuso, Massimo Ambrosini e Filippo Inzaghi, insieme al capitano di mille battaglie Paolo Maldini (cinque Champions con i rossoneri), sono al centro di San Siro, il teatro dell’epopea rossonera, raccontando quella grande famiglia che era quel Milan, che in quel periodo ha vinto due Champions League, una Coppa Intercontinentale, un Mondiale per Club, due Supercoppe Europee, oltre a uno scudetto e a una Coppa Italia.

Un film che piacerà tantissimo a tutti gli amanti del calcio e non solo ai milanisti. Ma quando esce Stavamo bene insieme su Dazn? Come detto, la data di uscita ufficiale è programmata per mercoledì 9 novembre, quando tutti gli abbonati alla piattaforma potranno guardare il film.

Come vedere il film dedicato al Milan in streaming e in tv

Per seguire Stavamo bene insieme su Dazn basterà collegarsi con un pc, un tablet o uno smartphone alla piattaforma di trasmissione dei contenuti online a tema sportivo e godersi la visione. Allo stesso modo, il servizio è disponibile in tv per coloro i quali hanno una Smart TV, e per chi ha una tv ‘normale’ ma che, con un dispositivo del tipo Chromecast o Amazon Fire Stick, riesce comunque a connettersi alla Rete.