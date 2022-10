Nelle ultime ore si è parlato tanto di Marina Nalesso, la giornalista del TG2, che indossa il crocifisso al collo mentre riveste il suo ruolo di conduttrice del telegiornale di Rai 2. Una tematica che è di nuovo chiacchierata da qualche giorno, ma di cui, in realtà, si parla da tempo, essendo questa un’abitudine che la giornalista porta avanti da anni. Ma scopriamo di più sulla sua biografia e la sua carriera, così come su alcuni tratti della sua vita privata.

La biografia della giornalista del TG2, conduttrice del telegiornale, e la sua carriera

Marina Nalesso, classe 1977, è nata e cresciuta a Carpenedo, una località del comune di Venezia situata nella terraferma, dove ha frequentato anche il liceo classico Franchetti. Dopo il diploma si è poi trasferita a Padova per frequentare e successivamente laurearsi in Giurisprudenza.

Da lì è partita la carriera di questa giornalista tanto competente quanto precisa nel suo lavoro. Come testimonia il suo profilo LinkedIn, il percorso di Nalesso in Rai parte nel 2004, quando inizia a lavorare come giornalista televisiva. Prima della tv di Stato, diverse esperienze in emittenti televisive locali.

La posizione politica di Marina Nalesso e il suo attaccamento alla religione

La posizione politica di Marina Nalesso, attualmente, è sconosciuta. Diremmo, inoltre, che la giornalista non indossa il crocifisso al collo per propaganda, ma per ‘semplice’ fede. Lo racconta Rita Sberna, giornalista di “Cristiani Today”: “Ho incontrato per la prima volta, la giornalista Marina Nalesso la sera del 29 settembre 2016, giornata in memoria dei Santi Arcangeli, a Piazza San Pietro. Viene sostenuta da migliaia di cattolici, per il suo coraggio e la sua determinazione nel mostrare la sua fede e la sua cristianità in pubblico. Ma è stata anche criticata”.

Con lei si è schierata più volte anche il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’attuale presidente del Consiglio, nel 2018, scrisse così su Facebook: “Dopo due anni, la giornalista del tg1 Marina Nalesso viene nuovamente contestata per aver indossato il crocifisso durante un’edizione. In una Nazione dove il servizio pubblico è stato perennemente influenzato dalla politica, è singolare che faccia scandalo una professionista con addosso il simbolo della propria fede. Io sto con Marina!”.

Marina Nalesso è sposata? Info sulla sua vita privata

La fede religiosa di Nalesso è, dunque, piuttosto nota. Nonostante si parli oggi del suo crocifisso al collo, infatti, la conduttrice era solita indossarlo già diversi anni fa. Non abbiamo molte informazioni circa la vita privata di Marina Nalesso. La giornalista, infatti, ci sembra una persona davvero riservata, a cui non piace essere sotto le luci dei riflettori. Non sappiamo, dunque, se sia sposata o meno.