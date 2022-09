Nella mattinata due scosse di terremoto hanno colpito la Provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche. La più forte ha avuto un’intensità di magnitudo 4.1, mentre la seconda di 3.6, sensibilmente più debole. Al momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto in Provincia di Ascoli Piceno: due scosse avvertite distintamente

Secondo i dati ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “si sono verificati 2 eventi principali: un sisma magnitudo ML 4.1 alle 12:24 con ipocentro a 24 km di profondità e una scossa magnitudo ML 3.6 un minuto dopo (ipocentro a 10 km), entrambi con epicentro a 4 km Sud/Ovest da Folignano (AP).

Sono seguite le repliche magnitudo ML 2.0 alle 12:27, a 23 km di profondità, e magnitudo ML 2.5 alle 12:35:24 (ipocentro 25 km)”.

Il Dipartimento di Protezione Civile, dopo le prime verifiche, fa sapere che “l’evento, con epicentro localizzato nei Comuni di Folignano (Ascoli Piceno), Civitella del Tronto (Teramo) e Ascoli Piceno è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”.

La Regione Abruzzo ha diffuso un comunicato, tramite i canali istituzionali, per tranquillizzare tutti i cittadini: “La situazione è sotto controllo, al momento non si registrano danni a cose e persone. Come da protocollo gli studenti delle scuole sono stati fatti evacuare per sicurezza“.