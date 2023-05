Una misteriosa macchia di liquido verde fosforescente è apparsa stamattina alle 9.30 nel Canal Grande di Venezia, precisamente vicino al Ponte di Rialto. L’anomalia è stata segnalata da vari residenti locali e le immagini dell’insolito fenomeno si sono rapidamente diffuse sui social media. Ma perché l’acqua in Canal Grande a Venezia è verde?

Canal Grande, cosa è accaduto: potrebbe trattarsi di una manifestazione ambientalista

Molti commentatori hanno paragonato l’evento a precedenti proteste ambientaliste in cui gruppi di ecoattivisti hanno colorato acque cittadine, tuttavia non vi è stata, per il momento, alcuna rivendicazione pubblica in questo senso.

Sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland”, è stata proposta l’ipotesi che si tratti di una dimostrazione ambientalista. L’admin della pagina ha suggerito che il liquido verde potrebbe essere fluoresceina sodica (anche conosciuto come sale sodico della fluoresceina o uranina), un composto organico e un colorante spesso utilizzato in speleologia o per le ispezioni di reti fognarie e idriche.

Ad ogni modo, la polizia è al lavoro per scoprire le esatte cause di un episodio che, come detto, presenta delle dinamiche non del tutto chiare. A seguito dell’evento, il prefetto ha convocato un incontro urgente con le forze dell’ordine per indagare sull’origine del liquido e coordinare le relative indagini.

Acqua verde a Venezia, il precedente del 1968