Pagani, rubato un orologio dalla tomba di un bambino: la denuncia della madre

Un episodio inqualificabile, quello avvenuto negli ultimi giorni a Pagani, in provincia di Salerno. Alcuni ignoti hanno rubato un oggetto dalla tomba del piccolo Gennaro Abbruzzese, scomparso a soli 15 anni nello scorso agosto 2022. L’episodio è stato denunciato dalla mamma di Gennaro, Carmela Ansalone, in un post sul suo profilo Facebook.

Pagani, la denuncia di Carmela Ansalone: “La tua anima resta sporca”

Il vergognoso accaduto è stato così raccontato dalla donna: “Buongiorno a tutti. Come sempre, ogni mattina mi reco al cimitero per far visita a mio figlio. Tuttavia, stamattina ho avuto un dolore al cuore nel vedere che un oggetto affettivo è stato rubato dalla sua tomba – un semplice orologio del Napoli, un ricordo che ha portato con sé fino alla fine. Non so se siano stati vandali o bambini a fare ciò. Spero che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare. Voglio solo chiedergli: “Ma come ti senti dopo aver rubato un oggetto senza valore per te, in un luogo sacro?” Il vetro si può riparare, ma la tua anima… resta sporca. Mi scuso per lo sfogo, ma spero che se qualcuno sa qualcosa, possa dirmelo. Vorrei solo guardarlo negli occhi e chiedergli come si sente”.