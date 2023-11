È il corrispondente di guerra dell’emittente americana CNN, Ben Wedeman, giornalista di fama mondiale che sarà ospite nella puntata del programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa” domenica 5 novembre 2023. Wedeman interverrà sul conflitto in corso in Israele. Ma scopriamo di più su di lui, attraverso la sua biografia e la sua carriera.

Chi è Ben Wedeman, il giornalista della CNN: la sua biografia e il suo percorso

Ben Wedeman è corrispondente senior internazionale di CNN. Vive a Roma dal novembre 2012. Prima di questa assegnazione, Wedeman ha lavorato al Cairo, Egitto e ha guidato la copertura di CNN della rivolta contro l’allora presidente Hosni Mubarak così come sul più ampio conflitto nel Medio Oriente.

Wedeman ha anche lavorato precedentemente come corrispondente presso l’ufficio di Gerusalemme della CNN, coprendo il processo di pace, i conflitti tra Fatah e Hamas, la politica e la società in Israele e nei territori palestinesi. Wedeman è stato il primo reporter a dare la notizia del rilascio del giornalista rapito della BBC Alan Johnston a Gaza nel luglio 2007. È stato anche il primo giornalista occidentale ad entrare a Gaza dall’Egitto durante l’offensiva di Israele tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009.

Nell’estate del 2006 Wedeman ha lavorato dal sud del Libano, dove era il reporter senior di CNN a Tiro durante la guerra tra Israele e Hezbollah. Wedeman e il team di CNN con cui ha lavorato in quel periodo hanno vinto il premio RTNDA Edward R. Murrow per la loro copertura dal Libano.

Wedeman è stato capo dell’ufficio di CNN al Cairo dal 1998 al 2006. Lì, ha seguito da vicino la cosiddetta “primavera araba”, durante la quale attivisti per i diritti umani e politici si sono scontrati frequentemente con le forze di sicurezza egiziane nella loro ricerca della democrazia.

Ha anche coperto una successione di guerre nei Balcani, il processo di pace israelo-palestinese, numerose crisi in Iraq. Wedeman ha anche coperto la fame e le lotte in Africa, inclusa la copertura premiata della brutale guerra civile in Sierra Leone.

La sua esperienza nella copertura televisiva della caduta della città di Kirkuk

Nel 2003 ha riportato l’invasione guidata dagli Stati Uniti dell’Iraq dal territorio curdo nel nord del paese, dove è stato uno dei primi giornalisti a coprire giornalisticamente la caduta della città di Kirkuk. Ha continuato a seguire gli sviluppi in Iraq dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, viaggiando in tutto il paese evidenziando la miriade di difficoltà che avrebbero affrontato le forze della coalizione mentre cercavano di imporre l’ordine nell’era post-Saddam. Wedeman è stato anche il primo giornalista occidentale ad intervistare i prigionieri iracheni torturati dai soldati americani in quello che sarebbe diventato lo scandalo infame di Abu Ghraib.