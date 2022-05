Calcio, classifica aggiornata Serie A: Salernitana fuori dalla zona retrocessione

La Salernitana di mister Nicola batte 2-1 il Venezia e conquista tre punti pesantissimi per la salvezza. Grazie alla vittoria nel recupero di oggi all’Arechi, i granata raggiungono quota 29 punti e sorpassano in classifica il Cagliari. Passo avanti della squadra di Nicola, che si tira fuori per la prima volta in stagione dalla zona rossa della graduatoria. Domenica lo scontro diretto: Salernitana-Cagliari, ore 18, ancora in uno stadio Arechi bollente. A un passo dalla retrocessione invece il Venezia che resta all’ultimo posto con 22 punti.

La sfida tra Salernitana e Venezia era l’ultimo recupero in programma in Serie A. Nelle ultime tre giornate non ci saranno più asterischi in classifica: la volata scudetto e quella della salvezza si giocano tutte sui prossimi 270 minuti.

La nuova classifica di Serie A:

Milan 77, Inter 75, Napoli 70, Juventus 69, Lazio 59, Roma 59, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 46, Udinese 43, Bologna 43, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 33, Salernitana 29, Cagliari 28, Genoa 25, Venezia 22.