Chi è Nona Mikhelidze, la carriera della giornalista e ricercatrice IAI

È una delle firme più interessanti dell’Huffington Post, Nona Mikhelidze. Giornalista ed esperta in relazioni internazionali, è una voce autorevole per quanto concerne ciò che accade durante la guerra in Ucraina. Scopriamo di più su di lei, facendo un’analisi della sua carriera e della sua biografia attraverso il suo curriculum, con alcuni cenni sulla sua vita privata.

Responsabile di ricerca dalla formazione brillante, di Nona Mikhelidze e della sua biografia sappiamo davvero poco. Non ci sono, infatti, tante informazioni su di lei, se non quelle relative al suo curriculum, pubblicato dal portale ufficiale dell’Istituto Affari Internazionali.

Mikhelidze è di nazionalità georgiana: la ricercatrice ha ottenuto un diploma universitario e una laurea in relazioni internazionali presso l’Università Statale di Tbilisi. La sua brillante carriera accademica la vede conseguire un dottorato in Scienza della Politica presso la Scuola normale superiore di Pisa e un master in “Regionalismo: studi sull’Asia centrale e il Caucaso” all’Università Humboldt di Berlino. In quest’ultima occasione ha ottenuto anche una borsa di studio come ricercatrice dalla Fondazione Volkswagen.

Esperta di relazioni internazionali e geopolitica, Nona Mikhelidze ha diretto il Programma Eurasia dello Istituto Affari Internazionali dal 2017 al 2020. Dal 2020 è una firma del prestigioso quotidiano “La Stampa”. Mikhelidze scrive anche per l’Huffington Post. I suoi interessi di ricerca comprendono la PEV e la risoluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale, il Mar Nero e la cooperazione regionale, la Turchia e la regione del Caspio e la politica estera russa nello spazio ex-sovietico.

Nona Mikhelidze ha un fidanzato? Alcuni cenni sulla sua vita privata

La vita privata di Nona Mikhelidze è davvero un mistero. Non sappiamo, infatti, se la giornalista abbia un fidanzato o meno. La ricercatrice non è neppure presente su Instagram, e non sembra avere alcun profilo social, ad esclusione di quello LinkedIn. La sua altezza si aggira intorno al metro e sessantacinque centimetri.