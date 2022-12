Come agevolare il lavoro di giornalista, addetto stampa o web content editor: 5 strumenti online preziosi

Come semplificare il complesso lavoro dei professionisti che si occupano di comunicazione? Stiamo parlando di giornalisti, content editor e addetti stampa, il cui mestiere comprende una serie di mansioni che vanno dalla redazione di contenuti digitali alle interviste, passando per la selezione attenta delle fonti.

Fortunatamente esistono diversi strumenti web che consentono l’ottimizzazione di questo tipo di lavoro, minimizzando anche quelle attività ripetitive e monotone.

In questo articolo vediamo insieme tre servizi online che potranno agevolare il lavoro di chiunque si occupi di comunicazione.



Simul News per accedere all’informazione di qualità

Acquisizione di dati, notizie e informazione autorevole e di qualità, questi i requisiti fondamentali per svolgere il lavoro di addetto alle comunicazioni. Per consultare giornali e quotidiani allo scopo di realizzare le rassegne stampa, la piattaforma Simul News risulterà molto utile.

L’applicativo online in questione è dotato di un software sfogliatore digitale che permette di consultare le edizioni dei giornali, quotidiani e riviste in alta qualità, sia nazionali sia internazionali.

Il vantaggio, al di là dell’ampio accesso a tutta l’informazione fresca di stampa, è che la spesa è calibrata in base al numero di abbonamenti sottoscritti. L’utente potrà selezionare autonomamente i titoli di proprio interesse, oppure, per esempio, sottoscrivere un abbonamento multiutente che consente di accedere al Corriere della Sera in digitale con un abbonamento unico.

Sono disponibili anche altre testate giornalistiche, ma il valore aggiunto di questa piattaforma è la vasta gamma d funzioni che offre: ricerca articoli del giorno per keyword, realizzazione semplificata di rassegne stampa digitali, salvataggio e condivisione degli articoli o passaggi di proprio interesse, funzioni di brand e media monitoring mediante l’impostazione di alert automatici in relazione a brand, eventi o parole chiave di proprio interesse: il sistema crea delle segnalazioni automatiche per ogni nuova citazione dell’argomento di proprio interesse, agevolando le attività che riguardano l’analisi del sentiment in relazione a un determinato argomento.



Hemingway Editor per la creazione di testi SEO oriented

Creare testi online significa doverli ottimizzare in base alle necessità del target, quindi si parla di testi che devono ottenere una buona valutazione da parte dei motori di ricerca (SEO-friendly).

Si tratta di un attività complessa che deve tenere conto di un linguaggio appropriato, semplice, comprensibile e diretto. A quale scopo? Per massimizzare la leggibilità su schermo attirando l’attenzione dei lettori (cosa non semplice sul web dove le distrazioni sono tante), quindi rispondendo alle domande per cui hanno deciso di affidarsi a quella determinata fonte in rete.

Affinché la propria fonte (articolo) sia meritevole di attenzione, viene in ausilio il tool Hemingway Editor, uno strumento prezioso che analizza la difficoltà del testo sottoponendolo a scansione, per poi suggerire dei miglioramenti efficaci. Inoltre, l’editor segnala gli eventuali errori grammaticali e di sintassi. Il tool può essere utilizzato nella sua versione online gratuita, oppure nella formula applicativo desktop per una spesa di 19.99 dollari.



Otter per la trascrizione automatica delle conversazioni

È detta anche sbobinatura, ossia a trascrizione delle registrazioni vocali finalizzata alla creazione di documenti cartacei. Si tratta di un’attività molto noiosa, lenta e ripetitiva che sicuramente può migliorare attraverso l’uso del tool Otter, uno strumento in grado di creare delle accurate trascrizioni di qualsiasi conversazione. Ma le funzioni non finiscono qui: Otter può distinguere i partecipanti a una discussione e attribuire a ognuno il proprio intervento, questo grazie a un software di riconoscimento vocale. Il tool può essere utilizzato per semplificare la rielaborazione di interviste, call, conferenze meeting, ecc. Otter è fruibile anche mediante applicazione per dispositivi mobili. Si aggiunge alle varie funzioni utili anche la possibilità di generare documenti interattivi completi di note, immagini, appunti e link che si possono condividere con il team di lavoro.

La versione freemium garantisce l’accesso alle principali funzionalità, con un limite di 600 minuti di registrazione al mese suddivisi in sessioni di 40 minuti. Sono disponibili pacchetti e abbonamenti per ogni esigenza.



Snopes per la verifica accurata delle notizie e delle fonti

Snopes.com è un popolare sito web dedicato alla verifica dei fatti e all’investigazione delle affermazioni e delle voci che circolano online. Il sito è stato fondato nel 1994 dai coniugi David e Barbara Mikkelson e da allora è diventato una fonte affidabile di informazioni accurate su una vasta gamma di argomenti.

Una delle caratteristiche principali di Snopes.com è l’attenzione alla ricerca approfondita e all’analisi attenta. Quando indaga su un’affermazione, il team di ricercatori del sito utilizza un’ampia gamma di fonti e prove per determinarne la veridicità. Questo include fonti primarie come documenti originali e testimonianze oculari, nonché fonti secondarie come articoli di giornale e ricerche accademiche.

Oltre ai servizi di fact-checking, Snopes.com offre anche una serie di altre risorse e funzionalità. Tra queste, un database completo di leggende metropolitane e folklore, oltre a una raccolta di articoli e guide su diversi argomenti.

Una delle ragioni della popolarità di Snopes.com è la sua imparzialità e obiettività. Il sito non ha pregiudizi politici o ideologici e mira a presentare informazioni accurate ed equilibrate su tutte le affermazioni che esamina. Ciò lo ha reso una risorsa preziosa per giornalisti, ricercatori e persone che cercano informazioni affidabili su un’ampia gamma di argomenti.



Picktochart per dare vita a grafici e infografiche in pochi minuti

Picktochart è un popolare strumento online che consente agli utenti di creare e condividere infografiche e altri tipi di contenuti visivi. Lo strumento è progettato per essere facile e intuitivo, con una serie di modelli, grafici e opzioni di personalizzazione che rendono facile la creazione di immagini dall’aspetto professionale.

Per i giornalisti e i redattori di contenuti, Picktochart può essere uno strumento prezioso per creare contenuti coinvolgenti e informativi. Lo strumento consente agli utenti di trasformare facilmente dati e informazioni complesse in grafici visivamente accattivanti e di facile comprensione, che possono contribuire a rendere le loro storie più coinvolgenti e accessibili ai lettori.

Inoltre, le funzioni di condivisione e collaborazione dello strumento consentono a giornalisti e redattori di lavorare insieme e di condividere il proprio lavoro con altri.