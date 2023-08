Coppa Italia Serie D, la Nocerina non sbaglia all’esordio: i rossoneri piegano l’Ischia

La Nocerina non sbaglia all’esordio ufficiale. La squadra di Gianluca Esposito ha avuto la meglio sull’Ischia con una vittoria per 3-2 nella partita d’apertura al San Francesco per la Coppa Italia di Serie D. Nonostante qualche problema difensivo sui calci da fermo, che ha visto la compagine ospite segnare, i padroni di casa hanno offerto una performance convincente con alcune brillanti azioni.

La partita è stata animata fin dall’inizio con l’Ischia che ha trovato la rete dopo appena 9 minuti grazie a Talamo, uno degli ex della partita. Tuttavia, Nocerina ha risposto al 36° minuto con un goal di El Bakhtaoui, seguito da un altro di Rossi al 54° e un terzo di Uliano al 58°. Malgrado il vantaggio, l’Ischia ha dato segni di vita con un gol al 83° minuto da Maiorano.

Nel corso della partita, la Nocerina ha dominato in diverse fasi, ma ha anche subito alcune pressioni da parte della compagine isolana, che ha avuto diverse opportunità per pareggiare la partita, in particolare negli ultimi minuti. Tuttavia, la squadra allenata da Buonocore, possibile avversaria dei molossi – che attendono il girone – non è riuscita a concretizzare almeno un paio di occasioni nitide.

Entrambe le squadre hanno avuto infatti delle opportunità concrete, con Gemito dell’Ischia che ha effettuato diversi salvataggi chiave, mentre i giocatori della Nocerina, in particolare Piccioni, hanno avuto diverse opportunità per segnare. Alla fine, i padroni di casa sono stati in grado di resistere alle pressioni dell’Ischia e assicurarsi la vittoria. Ora testa al prossimo impegno di coppa contro l’Angri, ma soprattutto al campionato.