Montecarlo si prepara per uno degli eventi più attesi dell’anno. Giovedì 31 agosto, al Grimaldi Forum, avrà luogo il sorteggio per la fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24. L’evento segna l’ultimo capitolo del formato attuale della competizione, con una rinnovata struttura prevista per l’anno successivo. Vediamo insieme dove vedere i sorteggi di Champions 2024 in chiaro in diretta tv e in streaming gratis.

Le italiane: il Napoli in prima fascia, Inter in seconda, Milan e Lazio in terza

L’Italia, dopo una stagione stellare, si presenta con un rinnovato prestigio. Le formazioni italiane non sono più viste come le preferite dagli avversari, ma come le “bestie nere” da evitare. Il Napoli, al top della prima fascia, spera in un percorso favorevole. L’Inter, nonostante si fosse ritrovata in un gruppo difficile l’anno scorso, è ora nella seconda fascia. Milan e Lazio, entrambi in terza fascia, dovranno stare attenti alle potenziali insidie.

Un’occhiata alle squadre: 32 squadre sono pronte per i sorteggi di Champions League 2023-2024: 26 di esse si sono qualificate direttamente mentre le restanti 6 provengono dagli spareggi. Saranno divise in quattro fasce basate su diversi criteri, tra cui prestazioni recenti e titoli nazionali. Una regola fondamentale è che squadre della stessa nazione non possono essere nel medesimo girone.

Sorteggi Champions 2024, tutte le fasce della fase a gironi

Fascia 1:

Manchester City

Bayern Monaco

Napoli

Barcellona

Paris Saint-Germain

Benfica

Feyenoord

Siviglia

Fascia 2:

Inter

Real Madrid

Arsenal

Manchester United

Borussia Dortmund

Atletico Madrid

Porto

Lipsia

Fascia 3:

Milan

Lazio

Shakthar Donetsk

Salisburgo

Stella Rossa

Sporting Braga

PSV

Copenhagen

Fascia 4:

Newcastle

Union Berlino

Lens

Galatasaray

Real Sociedad

Young Boys

Celtic

Anversa

Dove vedere i sorteggi di Champions 2023-2024 in tv in chiaro e in streaming

Gli appassionati potranno seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport 24, Canale 20 e vari servizi di streaming come Amazon Prime Video, Sky Go, NOWTV, il sito ufficiale della UEFA e Mediaset Infinity. Sarà possibile guardare gratuitamente il sorteggio su Canale 20 in tv e mediante Mediaset Play, che metterà a disposizione di tutti gli utenti (previa login) la diretta dell’evento.