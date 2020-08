Coronavirus in Campania, il bollettino ufficiale di oggi 13 agosto 2020

In Regione Campania sono ancora in aumento i positivi al Covid-19. I casi riportati dal bollettino di oggi 13 agosto 2020 dell’Unità di Crisi regionale sono infatti 27 con un nuovo cluster collegato alla clinica di Acerra, dove sono saliti a 9 i casi accertati.

Di seguito i dati aggiornati a oggi, 12 agosto 2020, diramati come di consueto dell’Unità di Crisi:

Positivi del giorno: 27 ( Di cui 9 legati ad una struttura sanitaria di Acerra 6 comunicati ieri, + 3)

Tamponi del giorno: 1.708

Totale positivi: 5.170

Totale tamponi: 354.546

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 440

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.283

Tanti i casi di “importazione”, relativi a cittadini rientrati da paesi stranieri. E proprio per combattere in maniera drastica questo fenomeno il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato una nuova Ordinanza che rende obbligatoria la quarantena automatica per i cittadini residenti che rientrano da oltre confine dopo un viaggio di lavoro o di vacanza.

“Abbiamo verificato, negli ultimi giorni, che l’80 per cento dei contagi registrati deriva da contatti con cittadini provenienti o rientranti dall’estero. – ha spiegato il governatore – E’ indispensabile sottoporre quanti arrivano o rientrano dall’estero all’obbligo di quarantena in relazione ai voli provenienti da Paesi a rischio. Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, altrimenti diventerà inevitabile la chiusura delle frontiere. L’invito ai cittadini è di rispettare rigorosamente le misure di precauzione e prevenzione previste, senza le quali va evitato di avere contatti con quanti, anche familiari, rientrano da viaggi all’estero”.