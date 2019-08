Diego Farias è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecce. L’attaccante brasiliano arriva in Puglia in prestito dal Cagliari ma con alcune condizioni. I giallorossi, come si legge sulle note ufficiali dei club, hanno acquistato il calciatore in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di salvezza raggiunta dal Lecce a fine stagione.

Farias, che ha scelto la maglia numero 17, ha contestualmente anche rinnovato il contratto con il Cagliari fino al 30 giugno 2022.

“Buona fortuna Diego“, recita il comunicato del Cagliari Calcio per salutare la partenza dell’attaccante, che in Sardegna, dal 2014, ha collezionato 138 presenze e 33 gol. Nell’ultima stagione l’attaccante brasiliano di Sorocaba ha ben figurato a Empoli, da gennaio a maggio, dove in coppia con Ciccio Caputo per poco non è riuscito a far centrare la salvezza ai toscani (poi retrocessi all’ultima giornata dopo la sconfitta a San Siro contro l’Inter).

Farias con la maglia del Lecce formerà un reparto avanzato molto interessante con Lapadula e il cagliaritano Mancosu.