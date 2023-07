Estate e salute, come passare una stagione di benessere

Durante l’estate, fare attenzione alla propria salute é fondamentale. Non solo per le scottature dovute al sole o per i cali di pressione provocati dal caldo. É importante usare i giusti prodotti per la protezione solare, che vanno applicati in modo corretto e che, comunque, possono causare irritazioni dolorose. Non é solo importante rimanere idratati durante l’estate, é anche fondamentale prendersi cura della propria salute con i giusti alimenti e prodotti cosmetici.

Consigli per la salute estiva

Come in ogni altro campo del benessere, la ricerca é una parte cruciale del processo. I ricercatori usano strumenti come il microscopio ottico di RS per ingrandire elementi e per migliorare la qualità dei dati raccolti. Iniziando con la crema solare, gli esperti raccomandano di scegliere prodotti il più naturale possibile, di gettare via quelli scaduti e di scegliere un solare che abbia una protezione SPF di almeno 30. La crema solare, proprio come il cibo, non va mai lasciata fuori e sotto il sole, per evitare che batteri si depositano sulle superfici.

Chi non ama può usare una crema idratante con SPF, più facile da applicare e più leggera. Che si usi un protettore o un idratante, applicare il prodotto cosmetico in modo corretto é fondamentale. Per il viso, i dermatologi suggeriscono di non usare uno spray e di non dimenticare le labbra, dato che esistono balsami con SPF inclusa.

Il sole non é l’unico elemento che può rovinare un’estate. Ci sono anche insetti, in particolare le zanzare, che possono provocare irritazioni cutanee o allergiche. Nonostante non esista un rimedio unico per evitare le punture, gli esperti raccomandano di usare prodotti più naturali possibile e con fragranze come limone, aceto e cipolla, soprattutto contro le zanzare. Per evitare i famosi e dolorosi “pizzichi,” un altro suggerimento é quello di coltivare erbe aromatiche su balconi e terrazze e di evitare i ristagni d’acqua, vere incubatrici per questi insetti.

Altri insetti che possono rovinare il divertimento estivo sono le vespe oppure i calabroni. Se si viene punti da uno di questi insetti, acqua fredda e ghiaccio riducono subito rossore, dolore ed irritazione. In piu, aceto e limone sono disinfettanti naturali con proprietà antisettiche per disinfettare la pelle.

Insetti e punture a parte, fare attenzione alla salute durante l’estate significa anche passare del tempo all’aperto, facendo attività fisica nelle ore più fresche e con borracce d’acqua al seguito. Questo anche per ridurre lo stress che, sará difficile a credersi, può manifestarsi anche in estate. Tra i tanti sport acquatici di tendenza ci sono il SUP e il kayak, ideali per tutta la famiglia, mentre chi ama stare con i piedi per terra può scegliere tra escursioni in montagna o provare il padel, uno degli sport più in voga in Italia.