Foggia, la grandine distrugge i tulipani: il floricoltore Giuseppe Savino in lacrime su Facebook

L’improvvisa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia ha causato molti danni. Nelle ultime ore le forti grandinate hanno fatto danni incalcolabili in molti terreni. Ha fatto il giro del web il video di un floricoltore in lacrime dopo aver visto i suoi tulipani distrutti da una grandinata. Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito tempo e denaro, non è riuscito a trattenere le lacrime: “Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più“. È quanto si vede in un video realizzato e pubblicato sui social dallo stesso imprenditore, che sta commuovendo il web.

La notizia della distruzione dei campi di tulipani di Giuseppe e Michele Savino ha commosso la rete, ma anche suscitato una grande gara di solidarietà. Ad aprile era in programma un evento per visitare il campo e in tanti scrivono tra i commenti: “Non vogliamo il rimborso, quel denaro può servire per ripartire, aiutiamo Giuseppe”. Altri utenti si sono offerti di acquistare comunque i biglietti per la visita ai campi, mostrando il loro sostegno alla passione di Giuseppe e alla sua dedizione alla coltivazione di questi bellissimi fiori.

Giuseppe Savino ha voluto ringraziare tutti i sostenitori tramite un post sulla pagina Facebook di Cascina Savino, invitando chiunque volesse a fare una piccola donazione su GoFundMe per aiutare a coprire i costi sostenuti e continuare a portare avanti il progetto della coltivazione dei tulipani.

Nonostante la delusione per la distruzione dei campi, Giuseppe e Michele Savino non si arrenderanno e continueranno a portare avanti la loro passione, sperando in una rivincita dei Girasoli. Cascina Savino è stata colpita da un evento imprevisto e spiacevole, ma grazie alla solidarietà dei sostenitori e alla passione di Giuseppe e Michele, la coltivazione dei tulipani continuerà ad essere un progetto che porterà emozioni e sorrisi a molte persone.