Non si è limitato al solo mondo accademico: Vattimo ha anche intrapreso una carriera politica come europarlamentare, ed è stato una voce influente nei media, partecipando a programmi TV sulla Rai e scrivendo per testate come La Stampa, La Repubblica e L’Espresso.

Un aspetto distintivo del suo approccio filosofico è stato il suo rapporto con la religione; soleva sottolineare come “La religione fosse una spinta per combattere le ingiustizie”. Inoltre, Vattimo ha giocato un ruolo significativo nella lotta per i diritti LGBTQ+, identificandosi come “omosessuale e cristiano”. Questo aspetto della sua identità ha influenzato la sua visione e l’elaborazione del “pensiero debole”, la corrente filosofica che ha contribuito a diffondere.

La teoria del pensiero debole del filosofo