Governo, Meloni: “Leggi razziali macchia indelebile della storia italiana”

Le leggi razziali sono “il punto più basso della storia italiana, una macchia indelebile, una infamia nel silenzio di troppi“: lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’inaugurazione della lapide nella sede dell’Ordine dei giornalisti del Lazio che ricorda i nomi e le storie dei giornalisti romani vittime della repressione e della violenza nazifascista.

La premier durante il suo intervento ha aggiunto: “Le iniziative come quelle di oggi sono molto importanti. La sfida nella lotta alla discriminazione e all’antisemitismo non è qualcosa per cui dobbiamo guardare indietro ma all’oggi. Non è una sfida che abbiamo vinto, perché l’antisemitismo riemerge con altre facce e strumenti nuovi e diversi. È una battaglia che coinvolge le istituzioni, la politica e il governo, e chi racconta la realtà. Il Governo italiano è sempre pronto, concentrato e attento per combattere ogni forma di discriminazione e antisemitismo che rischia ancora di essere presente fra noi. Combatterlo è una sfida quotidiana e per la quale ognuno deve fare la sua parte“.

Sulla lapide in marmo apposta nella sede dell’Odg Lazio, sono incisi i nomi dei 35 giornalisti e tipografi ebrei romani le cui storie sono state ricostruite e raccontate grazie ad uno studio dello storico e professore universitario Enrico Serventi Longhi.