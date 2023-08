Un grosso incendio si è verificato oggi a Genova, in zona Valpolcevera. Il rogo, di vasta entità, ha colpito, intorno all’ora di pranzo, la scuola elementare e media Benedetto Croce di Mignanego. Le fiamme, secondo le testimonianze dei residenti, sembrano essersi sviluppate inizialmente sul tetto dell’edificio.

Incendio a Genova oggi, ancora ignote le dinamiche di quanto accaduto

Secondo le prime informazioni, diverse squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto per gestire l’emergenza e contenere le fiamme, impedendo che l’incendio si estendesse ad altre parti dell’edificio o alle strutture vicine. L’incendio è stato circoscritto in tempi relativamente brevi, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Il vicepreside della scuola, nel tentativo di spegnere l’incendio, ha inalato del fumo, risultando leggermente intossicato. È stato prontamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Nonostante lo spavento, le sue condizioni sono attualmente stabili e non suscitano particolari preoccupazioni.

Al momento, non sono chiari i dettagli sull’origine dell’incendio, ma i carabinieri hanno già avviato un’indagine per far luce sull’accaduto. Sarà fondamentale comprendere se l’incidente è stato causato da un malfunzionamento, un errore umano o altre circostanze. Potrebbero essere di grande aiuto per i militari le immagini della videosorveglianza situate in zona.