Bianconeri contro nerazzurri, Torino contro Milano, Juventus contro Inter. La grande sfida del Derby d’Italia è un classico senza tempo del nostro calcio, che si rinnova anche quest’anno. Una rivalità eterna, per una gara tutta da seguire. Ecco dove seguire Juve-Inter in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni del derby d’Italia

Tutto pronto per una gara che regalerà grandi emozioni. La Juventus arriva a questa partita dopo tre vittorie consecutive, senza subire gol. A Lecce a decidere è stato Fagioli; nel mezzo, però, non dimentichiamo la cocente delusione dell’eliminazione dalla Champions League. Ottavi di finale a cui, invece, si è qualificata l’Inter di Inzaghi, che ha dalla sua, invece, quattro successi di fila. Ad entrambe le squadre servirà una vittoria per provare a continuare la marcia verso le primissime della classe che, Atalanta a parte (sconfitta dalla capolista Napoli) stanno correndo tutte.

Le parole di Allegri: “Si tratta di una partita importante perché è sempre molto sentita e ad alta tensione, sempre bella da giocare. Dovremo giocare con coraggio. Non parlerei di partita della svolta, ma ci permetterebbe di dare continuità ai risultati fatti finora”. Così Inzaghi: “Troveremo una squadra ancora più avvelenata dopo l’eliminazione dalla Champions e dovremo giocare con grande personalità. Inter più forte? La Juve ha due squadre”.

Le probabili formazioni della gara che si giocherà alle 20.45 di domenica 6 novembre.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Doveri di Roma.

Juve-Inter in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tante le emittenti che seguiranno Juve-Inter in radio, per una gara che richiama milioni di appassionati. Tra le tante menzioniamo Rai Radio 1: l’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche online, sul portale ufficiale della radio. Rai Radio 1 seguirà la gara con la competenza dei suoi cronisti nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”.