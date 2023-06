È una delle più importanti giornaliste di Rai News, Liana Mistretta, vaticanista e inviata per le principali questioni di geopolitica nel mondo, e non solo. Scopriamo insieme di più su di lei, attraverso la sua biografia e la sua carriera.

Chi è la giornalista di Rai News, e quali eventi ha documentato nel corso della sua carriera

Liana Mistretta, originaria della Sicilia, è una delle più importanti giornaliste che lavora per la sezione Esteri di RaiNews. Originaria della Sicilia, nel corso della sua carriera ha avuto l’opportunità di essere presente e documentare alcuni degli eventi politici più importanti al mondo.

Tra i numerosi eventi a cui ha partecipato, ha seguito le proteste nel Gezi Park a Istanbul, le manifestazioni degli indignados a Madrid, e le proteste ad Atene contro le misure di austerità imposte dall’Unione Europea. Ha anche documentato varie elezioni significative, sia legislative che presidenziali, a livello mondiale.

Mistretta ha fatto storia come prima giornalista a descrivere in dettaglio la rotta dei Balcani, il percorso seguito da milioni di rifugiati in fuga dalle zone di guerra in Siria e Iraq per raggiungere il cuore dell’Europa.

Recentemente, la sua attenzione si è concentrata sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. I suoi reportage hanno offerto una visione approfondita delle convention dei repubblicani e dei democratici, che hanno visto Hillary Clinton e Donald Trump diventare i candidati per la presidenza. La sua altezza si aggira intorno al metro e sessantacinque.

Liana Mistretta ha un marito e dei figli? News sulla sua vita privata

Se sulla carriera di giornalista di Liana Mistretta conosciamo qualcosa, non possiamo dire altrettanto della sua vita privata, di cui non sappiamo granché. Non siamo a conoscenza di un suo eventuale marito o di suoi figli. Possiamo però affermare, spulciando un curriculum trovato in Rete, come abbia conseguito due lauree nel corso della sua formazione accademica.