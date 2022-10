Lutto nel mondo della musica: è morto Jerry Lee Lewis. Il cantautore aveva 87 anni. Pianista e voce, viene considerato come uno dei più grandi artisti del XX secolo e, dalla critica, tra i più grandi esponenti del rock n’roll, del cui genere viene annoverato come uno dei padri fondatori. Ripercorriamone la biografia, la vita privata, le sue canzoni più famose.

È morto Jerry Lee Lewis: la biografia del cantautore e la sua vita privata

Soprannominato il killer, Jerry Lee Lewis è stato uno dei più grandi esponenti del rock n’roll mondiale. Lewis fece le sue prime registrazioni nel 1956 alla Sun Records di Memphis. Negli anni, il cantautore ha saputo ritagliarsi un ruolo di grande spicco nella musica. Lewis ha una dozzina di dischi d’oro sia nel rock che nel country. Ha vinto quattro Grammy Awards, tra cui un Grammy Lifetime Achievement Award e due Grammy Hall of Fame Awards. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986 e il suo contributo pionieristico al genere è stato riconosciuto dalla Rockabilly Hall of Fame.

Una vita privata molto avventurosa, quella di Lewis. È stato infatti sposato ben sette volte, inclusi matrimoni bigamo e un matrimonio con sua cugina minorenne. Ha avuto sei figli durante i suoi matrimoni. Quando Jerry Lee Lewis aveva 16 anni, sposò Dorothy Barton, la figlia di un predicatore, sua prima moglie. Jerry Lee Lewis è morto la mattina del 28 ottobre 2022 nella sua casa nella contea di DeSoto, Mississippi.

Film su Jerry Lee Lewis, la storia di Great Balls of Fire

A Jerry Lee Lewis è legato anche il film Great Balls of Fire, diretto da Jim McBride e interpretato da Dennis Quaid nei panni, appunto, del cantautore. Una pellicola sostanzialmente biografica, tanto da essere definita in tutto e per tutto un biopic. Jerry Lee viene descritto come un uomo con molti lati diversi: un artista esperto con poca disciplina e un alcolizzato.

Le canzoni più famose: le lyrics di Great Balls of Fire

Ecco il testo della sua canzone più famosa, Great Balls of Fire, da cui il titolo del suddetto film.

[Verse 1]

You shake my nerves and you rattle my brain

Too much love drives a man insane

You broke my will

But what a thrill

Goodness gracious, great balls of fire!

[Verse 2]

I laughed at love ‘coz I thought it was funny

You came along and you moved me, honey

I’ve changed my mind

This love is fine

Goodness gracious, great balls of fire!

[Chorus]

Kiss me, baby

Mmmmh, it feels good

Hold me, baby

Well, I’m off to love you like a lover should

Oh! You’re fine, so kind

Got to tell this world that you’re mine, mine, mine, mine

[Verse 3]

I chew my nails and then I twiddle my thumbs

I’m real nervous, but it sure is fun

Come on, baby

You drive me crazy

Goodness gracious, great balls of fire!

[Piano Solo]

[Chorus]

Well, kiss me, baby

Mmmmh, it feels good

Hold me, baby

Well, I’m off to love you like a lover should

You’re fine, so kind

Got to tell this world that you’re mine, mine, mine, mine

[Verse 3]

I chew my nails and I twiddle my thumbs

Real nervous, but it sure is fun

Come on, baby

You’re driving me crazy

Goodness gracious, great balls of fire!