Il 2022 su Netflix si apre con tante novità e una sorpresa speciale per i fan di Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano debutta il primo gennaio con la prima serie tv “Incastrati“. Sono già disponibili in streaming on demand tutti gli episodi che compongono la prima stagione che promette grandi colpi di scena con il perfetto mix di comicità e crime.

La serie televisiva “Incastrati” scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone è stata interamente girata in Sicilia ed è composta da 6 episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno. La serie è ambientata a Palermo e racconta la storia di Salvo e Valentino. I due amici, che gestiscono una ditta di riparazioni di piccoli elettrodomestici, sono legati anche per un altro motivo: Salvo è sposato con Ester, la sorella di Valentino.

I due amici capitano al posto sbagliato nel momento sbagliato cioè nella casa di un morto ammazzato. Ingiustamente sospettati di essere gli assassini, Salvo e Valentino si ritrovano appunto “incastrati” e braccati dalla polizia e dalla malavita organizzata.

Incastrati su Netflix, il cast della serie tv di Ficarra e Picone

La serie “Incastrati” è stata prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited. Nel cast, oltre che a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), ci sono anche Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”), Sergio Friscia (Sergione), Leo Gullotta e Filippo Luna.

'Incastrati' è composta da sei puntate, che Netflix ha messo a disposizione dei propri abbonati dall'1 gennaio all'interno del catalogo di contenuti in streaming che è sempre a disposizione dell'utente, senza limiti di utilizzo e senza pubblicità.

