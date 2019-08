Simpatico siparietto tra gli ex calciatori Christian Vieri e Nicola Amoruso. I due ex attaccanti della Juventus hanno ricordato in una storia Instagram girata da Bobone la partita tra Nocerina e Juventus della Coppa Italia 1996-1997. Allora i molossi allenati da Gianni Balugani riuscirono a fermare sul pareggio gli allora Campioni d’Europa, e futuri Campioni del Mondo.

Vieri parla di Nocerina-Juventus 0-0 del 1996: “I giornali ci massacrarono!”

Le parole di Vieri, seppur dal carattere scherzoso, evidenziano come quella gara abbia lasciato, in qualche modo, un segno sulla carriera del campionissimo: “Vieri e Amoruso. Giochiamo contro la Nocerina, in Coppa Italia, fuori casa. Finisce…zero a zero! I giornali ci hanno massacrati! I giudizi erano di questo genere: “Vieri, voto 4: lento, impacciato…cosa fa alla Juventus? Non può giocare a calcio!”; “Nick, voto 4 e mezzo”. Non capisco quel ‘mezzo’, in realtà! “Sembra un ballerino sulle uova!“.

Questo il video girato dallo stesso Vieri!