Sarà un’altra puntata da non perdere, quella di Propaganda Live di stasera. Il programma condotto da Diego Bianchi tornerà, anche per venerdì 3 febbraio. Tanti gli ospiti da non perdere nella puntata del talk satirico politico, in cui ci sarà un reportage dal Kenya della giornalista Francesca Mannocchi. Vediamo insieme anticipazioni e ospiti della puntata.

Anticipazioni e ospiti della puntata del 3 febbraio del programma di La7

Tanti gli argomenti e le tematiche al centro della puntata di Propaganda Live di stasera. Una puntata ricca di temi e ospiti, in cui vedremo lo scrittore e sceneggiatore Niccolò Ammaniti. Sarà ospite anche lo scrittore e sociologo Nando Dalla Chiesa. Inoltre, sarà in studio con Diego Bianchi anche l’attrice Lorenza Indovina.

Si parlerà di tanti temi di attualità con il vignettista Marco “Makkox” D’Ambrosio e lo storico cast di ospiti fissi del programma, composto da Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Propaganda Live, stasera Francesca Mannocchi e il suo reportage dal Kenya

Ma, come detto, l’ospite principale di stasera a Propaganda Live sarà senza dubbio la giornalista Francesca Mannocchi. Argomento centrale, infatti, sarà il suo reportage girato nel campo profughi di Dadaab, allestito in Kenya nell’ormai lontano 1991, con lo scopo di accogliere chi scappava, in quel momento, dalla guerra civile in Somalia, e ora ridotto ormai a una grande tendopoli.

Mannocchi mostrerà alcuni attimi della vita quotidiana a Dadaab, in cui, ad oggi, vivono circa 300mila persone. Sarà un’inchiesta sulle condizioni di vita della popolazione locale, di cui intere generazioni può raccontare solo storie di fame e sofferenza.