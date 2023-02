Ci siamo: il Festival di Sanremo 2023 è ormai alle porte. La settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana sta ormai per cominciare. Tante le presenze illustri, con artisti di spicco a calcare il palco dell’Ariston. Ma per ogni presente, c’è sicuramente (almeno) un assente. E, talvolta, l’assenza fa davvero rumore. Chi sono gli esclusi di Sanremo 2023? Proviamo a fare una ipotetica lista con dei possibili nomi di artisti scartati da Amadeus.

Chi sono gli esclusi di Sanremo 2023: tutti i possibili nomi

Partiamo con una premessa: è davvero difficile, se non addirittura impossibile, ipotizzare tutti i nomi degli esclusi a Sanremo 2023. Tuttavia, basandoci su qualche voce di corridoio, possiamo capire come ci siano degli artisti che, per un motivo o per un altro, sono stati scartati dal direttore artistico Amadeus.

Tra questi vi sarebbero Francesca Michielin, Ermal Meta, ma anche Annalisa, Michele Bravi, e il vincitore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, Antonino. Tutti nomi, questi, che potevano essere indicati come papabili, e che fanno anche piuttosto rumore. Stesso discorso per Sangiovanni, Malika Ayane, Francesco Gabbani. Non ci saranno neanche i The Kolors, che sembrano essere stati bocciati da Amadeus. Tra le band, avremmo potuto vedere i Fast Animals and Slow Kids, o anche i Ricchi e Poveri.

Ancora una volta i Jalisse non saranno all’Ariston: storia di un mito

Sono forse tra i cantanti italiani su cui si fa più facile ironia, proprio perché loro, al Festival di Sanremo, hanno partecipato poche volte, vincendo tuttavia un’edizione, quella del 1997. Sì, stiamo parlando ovviamente dei Jalisse: il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian manca l’appuntamento con la kermesse canora da quell’anno.

Per quale ragione? I due musicisti hanno dichiarato di aver poi proposto una canzone alle giurie esaminatrici del festival in tutti e 26 gli anni successivi, compresa quest’ultima edizione del 2023, ma senza mai venire selezionati. Dunque, un vero e proprio caso di nomi scartati.