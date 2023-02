Sarà un’altra puntata da non perdere, quella di C’è posta per te di stasera. La trasmissione di Maria De Filippi, alla sua ventiseiesima edizione, fa registrare sempre degli ascolti particolarmente elevati. Ecco la scaletta di C’è Posta per te di stasera, con tutti gli ospiti di fronte alla famosa busta.

La scaletta di C’è Posta per te di stasera: Federica Pellegrini e Il Volo di fronte alla busta

Tante le storie da raccontare nel romanzo popolare di C’è posta per te. Nella puntata del 4 Febbraio, Maria De Filippi racconterà nuove vicende di vita quotidiana, sentimentale, con la presenza di ospiti di spessore. Ci sarà la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che presenterà un inedito: suo marito Matteo Giunta; i due finora non si erano mai presentati in coppia a una trasmissione televisiva. Sarà dunque interessante vedere una delle più forti nuotatrici di sempre insieme al compagno di tante vicende, sportive – Giunta è stato allenatore della Pellegrini – e sentimentali.

Non solo sport, ma anche musica nella scaletta di C’è posta per te di stasera. Ci sarà, infatti, la presenza del Volo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Tra i gruppi più conosciuti della musica italiana, saranno presenti di fronte alla famosa busta per partecipare alla trasmissione.

Scopriremo solo in diretta quali saranno le storie che coinvolgeranno direttamente Pellegrini e Il Volo. A consegnare l’invito sono i postini di C’è posta per te: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi. La regia è di Paolo Carcano.