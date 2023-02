Sarà senza dubbio una puntata speciale, quella di “Domenica In” di domenica 5 febbraio. “Domenica In, aspettando Sanremo 2023” racconterà la storia del Festival della Canzone Italiana, giunto alla sua edizione numero 73, in partenza martedì 7 febbraio. Scopriamo insieme dunque la scaletta con gli ospiti della trasmissione, insieme ad alcune anticipazioni.

Scaletta Domenica In “Aspettando Sanremo 2023”: gli ospiti del programma

La storia di Sanremo nella puntata di “Domenica In aspettando Sanremo 2023”. Mara Venier e la sua trasmissione racconteranno, come di consueto nella domenica precedente all’inizio del Festival della Canzone Italiana, la storia della kermesse canora più importante del nostro Paese.

Tanti gli ospiti che comporranno la scaletta di questa puntata. Come annunciato dalla Rai in un comunicato ufficiale sulla trasmissione, saranno ospiti i cantanti Bobby Solo, Rosanna Fratello, Maurizio Vandelli, Marina Occhiena, i New Trolls, i Jalisse, Francesca Alotta e Oliver Skardy (ex leader dei Pitura Freska), che si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi.

Pierpaolo Pretelli, inoltre, si esibirà in una imitazione del cantante Irama. Ci saranno Daniele Ivaldi, storico chitarrista di Shel Shapiro, insieme a Nico Di Palo, voce storica dei New Trolls. Patrizia Reitano ripercorrerà la storia dell’indimenticato Mino, storica voce del Festival di Sanremo.

Gli opinionisti fissi della trasmissione di Mara Venier

Pezzi di storia di Sanremo per raccontare un Festival capace di aggiornarsi continuamente e di proporsi con successo a un pubblico che lo segue con grandissimo affetto, anche con iniziative come il Fantasanremo. Al centro dello studio resta il momento delle interviste “one to one” ma, come appunto in questa puntata, la gran parte delle tematiche verteranno sul Festival che sta per cominciare.

Si parlerà della kermesse canora con gli opinionisti fissi della trasmissione di Mara Venier. Ci sarà infatti la presenza di Marino Bartoletti, Pino Strabioli e Adriano Aragozzini, direttore artistico del Festival dal 1989 al 1993.