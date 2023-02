“All we hear is Radio Gaga”, cantavano i Queen che, tra l’altro, sono stati protagonisti in una memorabile esibizione nella loro carriera al Festival della Canzone Italiana. La radio è un mezzo di comunicazione che da sempre è stato parte integrante di un Paese che vede nella kermesse canora un appuntamento fisso. Vediamo insieme, dunque, dove seguire Sanremo 2023 in radio: ecco come collegarsi in diretta streaming audio con il Festival, ma anche come rimanere sempre aggiornati con alcuni approfondimenti.

Il Festival della Canzone italiana in diretta radiofonica: come seguirlo

Come è immaginabile, saranno tante le emittenti che sceglieranno di seguire il settantatreesimo Festival di Sanremo. C’è sicuramente tra queste Radio Italia, la radio della musica italiana: l’emittente, dalle 14:00 alle 18:40, in diretta contemporanea radio e video, trasmetterà le interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti, con i suoi conduttori Mauro Marino e Manola Moslehi, Marco Falivelli e Ilaria Cappelluti, Daniela Cappelletti e Emiliano Picardi; dalle 12:00 alle 13:00 on air Mario Volanti con notizie e curiosità.

Copertura a 360° su tutto il Festival anche da parte di RTL 102.5 e Radio Zeta, che saranno presenti a Sanremo per seguire la manifestazione canora per intero. Due gli studi d’eccezione per le due emittenti: accanto alla storica postazione in vetrina allo store OVS su corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston, dove sarà presente RTL, la Meeting Room dell’Hotel Nazionale ospiterà invece Radio Zeta. Palinsesto ampiamente dedicato alla copertura del Festival per entrambe le emittenti radiofoniche.

Sanremo 2023 in radio, dove ascoltare il Festival in streaming e sulle frequenze

La radio ufficiale di Sanremo 2023 sarà Rai Radio2, con una settimana di dirette no stop: circa 100 ore di programmazione dedicata e 80 ore live da Sanremo, esclusive e retroscena, per l’emittente che rappresenterà, anche per quest’anno, la voce ufficiale del Festival.

Si comincia dalle 6.35 con Caterpillar AM, in diretta da Casa SIAE all’ingresso dell’Ariston; a seguire Radio2 Social Club, Radio2 Happy Sanremo (con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia). Dalle 17 alle 18, per la prima volta a Sanremo, c’è anche il comico Valerio Lundini.

La diretta radio di Sanremo 2023 sarà disponibile dunque su tutte le frequenze di Rai Radio2, e in diretta radio e in video sul canale 202 del digitale terrestre.