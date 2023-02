Esiste un evento televisivo più popolare del Festival di Sanremo per gli italiani nel mondo? Probabilmente, no: la kermesse canora, giunta alla sua settantatreesima edizione, sarà anche quest’anno uno dei programmi più seguiti, anche da chi è nato sotto il nostro tricolore e abita lontano. Sarà la tv a far sentire tutti vicini, anche quando non lo siamo fisicamente; ecco, dunque, tutte le indicazioni per vedere Sanremo all’estero. Tutto ciò che vi serve sapere per seguire il Festival 2023 in tv e streaming.

Un simbolo dell’italianità: è l’evento televisivo più seguito di tutti

Possiamo non avere timori di essere smentiti quando definiamo il Festival di Sanremo l’evento televisivo più seguito di tutti. Lo testimoniano gli ascolti dell’ultima edizione, dove lo share è stato particolarmente elevato, con una media ponderata di oltre undici milioni di telespettatori.

Serata Messa in onda I parte II parte Media ponderata Telespettatori Share Telespettatori Share Telespettatori Share I 1º febbraio 2022 13805000 54,51% 6412000 55,42% 10911000 54,7% II 2 febbraio 2022 13572000 55,27% 7307000 57,41% 11320000 55,8% III 3 febbraio 2022 12849000 53,20% 5475000 56,67% 9360000 54,1% IV 4 febbraio 2022 14731000 59,18% 7517000 63,54% 11378000 60,5% Finale 5 febbraio 2022 15660000 62,05% 10153000 72,09% 13380000 64,9% Media delle serate 14123000 56,84% 7373000 61,03% 11270000 58%

Il Festival rappresenta, senza dubbio, un simbolo dell’italianità nel mondo. Tante le emittenti radio che seguiranno Sanremo, relativamente all’Italia, ma ci saranno anche alcune radio straniere che offriranno una copertura della manifestazione canora.

Dove vedere Sanremo 2023 all’estero in tv: come seguire il Festival

Dunque non siete certo i soli a voler scoprire dove vedere Sanremo 2023 all’estero. Mamma Rai ha pensato anche a questo. Per seguire il Festival della Canzone Italiana da fuori Italia sarà necessario collegarsi con i canali di Rai Italia, che potrebbero trasmettere alcune fasi della competizione canora. Rai Italia rappresenta un gruppo di quattro canali televisivi distribuiti da Rai Com in America del Nord, America del Sud, Africa, Asia e Australia.

Come verrà diffuso il segnale? La trasmissione avviene attraverso piattaforme satellitari, cavo, IPTV e OTT, ed è in modalità criptata e a pagamento in Nord America, Sud America, in Africa e in Australia; la diffusione, invece, è gratuita in Asia.

Dove vedere Sanremo 2023 all’estero in streaming: come collegarsi con la VPN

Per seguire Sanremo 2023 all’estero in streaming, invece, è necessario dotarsi di una VPN. Per coloro i quali non lo sapessero, si tratta di una rete privata virtuale, che consente all’utente di navigare in anonimato e, come occorre in questo caso, di accedere alla Rete utilizzando un indirizzo IP italiano.

A cosa serve? Avere un indirizzo IP italiano è un requisito da soddisfare per essere riconosciuti come appartenenti al territorio italiano. Uno stratagemma assolutamente legale che ci permette di superare l’ostacolo della trasmissione all’estero. Utilizzare una VPN è infatti lecito, chiaramente a meno che questa non venga utilizzata per scopi illeciti.