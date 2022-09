Agevolazioni in vista per i trasporti per i fuorisede che il prossimo 25 settembre dovranno recarsi alle urne. Trenitalia, Italo, Ita Airways, hanno previsto uno sconto sui biglietti per le elezioni 2022. Scopriamo di più a riguardo.

Sconto elezioni 2022 Trenitalia: agevolazioni biglietti e condizioni

Mentre si sprecano le trasmissioni politiche sulle prossime elezioni, gli elettori fuorisede sono già in pensiero su come fare per recarsi alle urne. Ma non dovranno disperare troppo: scendere (o salire) per andare a votare non dovrà essere un grosso problema. Quantomeno sul costo dei biglietti del treno: sia Trenitalia che Italo Treno, infatti, hanno annunciato degli sconti per quanto concerne l’acquisto di tagliandi per tornare a casa per votare.

Partiamo da Trenitalia, che ha annunciato come “i biglietti per i treni a media e lunga percorrenza nazionale e i biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati”.

Facile acquistare i biglietti: “L’emissione dei biglietti per elettori avviene attraverso le biglietterie di Trenitalia, le agenzie di viaggio autorizzate e presso i punti vendita delle reti ferroviarie estere abilitati a vendere la tariffa Italian Elector. Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, i seguenti documenti: documento di identità; tessera elettorale. Questi documenti, insieme ai biglietti relativi al viaggio di andata e a quello di ritorno, dovranno essere presentati anche al personale di bordo.

Sconto elezioni 2022 Italo Treno, come funziona: date biglietti e costo

Differente invece la politica adottata da Italo Treno per queste elezioni 2022: “Devi raggiungere il tuo Comune di residenza per votare alle prossime consultazioni elettorali del 25 settembre? Con Italo puoi risparmiare ben il -60%! Acquista dal 16 agosto al 25 settembre il tuo biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy e in ambiente Smart cliccando sul bottone in basso che trovi in questa pagina. Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 16/09 e il 25/09, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 25/09 e il 05/10”.

Le agevolazioni che le compagnie aeree come Ita Airways hanno previsto

Anche ITA Airways ha predisposto delle agevolazioni per gli italiani che avranno necessità di tornare nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto. Gli elettori fuori sede che voleranno con ITA Airways potranno usufruire di uno sconto sul biglietto aereo, andata e ritorno.

Quale sarà lo sconto? L’agevolazione sarà “pari al 50% sulla tariffa base per i voli nazionali, al 40% sulla tariffa base per gli internazionali e al 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali. L’offerta si applica sui biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre per viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre”.