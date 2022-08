Torna con il botto Quarta Repubblica! Il programma di Porro ricomincia stasera, lunedì 29 agosto 2022, e avrà una vista diretta sulle elezioni del prossimo 25 settembre. Tanti gli ospiti importanti per questa serata: ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi.

Torna la trasmissione di Porro: appuntamento alle 21.20 su Rete 4, le anticipazioni

Tutto pronto per il ritorno di una delle trasmissioni di approfondimento più seguite dagli italiani. Nicola Porro torna in prima serata con tante tematiche interessanti. Tra i temi in primo piano, l’emergenza del caro bollette che piega gli italiani; le proteste contro il rigassificatore a Piombino; un reportage dalla Spagna, dove sei impianti assicurano forniture e contenimento dei prezzi.

Si parlerà ovviamente di politica, con le dimissioni di Albino Ruberti da capo di gabinetto del sindaco di Roma, le liti in seno al Partito Democratico, ma anche un’intervista a Salvatore Buzzi delle cooperative romane rosse. Non mancherà un approfondimento anche sulle polemiche che hanno avvolto la premier finlandese Sanna Marin. Spazio anche agli ultimi sondaggi di Tecnè sulle preferenze degli italiani in vista del ritorno alle urne.

Gli ospiti di Quarta Repubblica di stasera: Renzi e Salvini in studio

Tanti gli ospiti interessanti di Quarta Repubblica di stasera, come detto. In studio ci sarà il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ma anche il segretario della Lega Matteo Salvini. A loro due verranno poste delle domande ficcanti su argomenti di attualità. Obiettivo dichiarato, quello di fornire una visione ampia in vista delle elezioni. Un programma, Quarta Repubblica, che da sempre ha trattato in maniera del tutto particolare avvenimenti come, appunto, quello del prossimo settembre.

Ci saranno anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, il magistrato Alfonso Sabella e l’economista Antonio Rizzo. Spazio anche a Gene Gnocchi, con i suoi commenti in diretta.