Serie D, ancora una sconfitta per la Nocerina: il Nardò si impone al “San Francesco”

Nuova sconfitta per la Nocerina di Alessandro Erra, che perde tra le mura amiche del “San Francesco” contro il Nardò di Nicola Ragno. I molossi giocano una gara di grande cuore. Vanno in svantaggio nel primo tempo, recuperano e vanno vicini al vantaggio, per poi subire il due a uno ospite prima dell’intervallo. La terza rete dei neretini serve solo per le statistiche.

Rossoneri in piena emergenza a causa degli squalificati Romeo e Mansi, e degli infortunati Mancino e Ziello, e decisamente meno quotati degli avversari, in corsa per la vittoria del campionato. Dopo soli cinquanta secondi i molossi sfiorano il vantaggio con Caso Naturale che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, calcia a pochi passi dalla porta ma il portiere fa buona guardia e respinge in corner.

Al 29’ occasione colossale per la Nocerina; Talamo galoppa sulla sinistra e crossa in mezzo per Caso Naturale, anticipato da un difensore che per poco non commette un clamoroso autogol. Passa il Nardò: De Giorgi svetta di testa, trafigge Russo e porta in vantaggio gli ospiti.

Al 37′ Russo del Nardò tocca in area con la mano: è calcio di rigore. Dal dischetto, Maletic fredda Viola. I rossoneri attaccano, vanno vicini al sorpasso, ma subiscono a loro volta, in maniera beffarda, il nuovo vantaggio neretino, appena prima dell’intervallo.

La ripresa vede i molossi cedere pian piano ai propri avversari. Un Nardò in totale controllo della partita tiene a bada la Nocerina, che non riesce mai a rendersi pericolosa, e anzi subisce il terzo gol: allo scadere del recupero il portiere Russo falcia Urquiza, causando il rigore per gli ospiti e facendosi espellere. Dal dischetto, Mengoli non fallisce.